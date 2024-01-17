Мир 17 января 2024, 11:15 «Просьба поделиться». Захарова ответила на заявление Макрона о России Захарова попросила Макрона поделиться копией принятых международных правил РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно поделиться с Россией копией «установленных» международных правил, если страна их действительно нарушила. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на слова французского лидера о большом риске в случае победы России на Украине. Он сказал, что при таком развитии событий «установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться».

Реклама

«Если Макрон располагает копией упомянутых „правил“, просьба поделиться. Что касается победы, то она от „позволения“ Макрона или кого-либо еще не зависит. Россия сделает то, о чем заявила», — написала Захарова.

Ранке Макрон также заявил, что победа России на Украине поставит под угрозу прибалтийские государства. Также он анонсировал передачу киевскому режиму гаубиц Ceaser, несколько сотен бомб и около 40 ракет SCALP.