Мир 06 сентября 2023, 13:38 «Прорывные» предложения ООН по зерновой сделке не принесли новизны — МИД МИД РФ: предложения ООН по зерновой сделке не приведут к прогрессу РИА «Новости»

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Четыре предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке не новы, он не могут стать основой для прогресса по нормализации сельхозэкспорта России. Об этом было в заявлении МИД РФ.

Вместо реальных изъятий из санкций Россия лишь получает новую порцию обещаний от Секретариата ООН, подчеркнули в дипведомстве.

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«На этот раз генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре якобы „прорывных“ предложения», — написали на сайте министерства.

Одно из них касается разблокирования зарубежных активов российских компаний, другое — налаживание доступа российских судов в европейские порты. Также генсек заявил о SWIFT для «дочки» «Россельхозбанка» и создании страховой платформы. Взамен Россия должна немедленно восстановить черноморскую инициативу.

«Однако на деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи „ооновцев“, никаких новых элементов не содержат», — уточнили в МИД.

Ранее министерство иностранных дел Украины отказалось смягчать позицию по зерновой сделке вопреки призыву турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинские дипломаты общались с турецкой стороной и «четко все разъяснили».

Ключом к перезапуску зерновой сделки станет прозрачность транспортировки сельскохозяйственной продукции, считают китайские эксперты. Самой сложной проблемой для возрождения инициативы был мониторинг, уверены они. Китай также задался вопросом, сможет ли Запад соблюдать обещания и выступить независимой третьей стороной.