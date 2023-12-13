Эксклюзив 13 декабря 2023, 13:47 Прорыва не случилось. Поездка Зеленского в США показала, что поддержки он не получит Политолог Колчин: обещания помощи от США не помогут Украине избежать кризис Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил США. Этот визит пиарили все зарубежные СМИ, однако поездка не привела ни к какому результату. Громкие слова с трибуны и мизерные обещания помощи со стороны американских властей никак не спасут Украину от неминуемого краха. К такому выводу пришел политолог Петр Колчин в беседе с «360».

Далее — его прямая речь.

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Переговоры Зеленского и [президента Соединенных Штатов Джо] Байдена не стали каким-то прорывным событием для всей кампании военной помощи киевскому режиму. Да, президент Соединенных Штатов заявил о выделении 200 миллионов долларов на военную помощь для Киева, но это крупица из тех миллиардов, который Киев выпрашивает у НАТО.

У Вооруженных сил Украины, у Киева, у украинских политиков назревает серьезный кризис как в социальной сфере, так и на фронте. Для его восполнения нужны огромные средства. Зима уже вовсю идет. И это огромные убытки для энергосистемы страны.

Встреча Зеленского и Байдена показала, что в этот критический для Киева момент его спонсоры продолжают «старые песни о главном» о важности поддержки, но серьезных подвижек в этой сфере нет.

Да, Байден призывает помогать Украине. Но у Североатлантического альянса просто уже нет ресурсов на продолжение этой полномасштабной кампании. Европа уже неохотно выделяет средства. И любой транш Киеву вызывает огромную дискуссию внутри Вашингтона.

Поэтому несмотря на то, что в последние дни встреча Зеленского и Байдена пиарилась в СМИ как никакой другой инфоповод, фактический выхлоп минимален. Никаких серьезных подвижек, никаких новых решений. [Только] громкие слова и мизерные обещания помощи, которые никак не спасут Киев от неминуемого краха.