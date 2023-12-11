Мир 11 декабря 2023, 08:59 Прорыва не будет. Западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного FT: Запад после откровения Залужного узнавал, стали ли переговоры приоритетом Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Откровенность главкома ВСУ Валерия Залужного по поводу ситуации в зоне спецоперации стала потрясением для многих. Западные власти даже начали звонить в Киев, чтобы уточнить, являются ли теперь переговоры приоритетом. Об этом написала газета Financial Times.

Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте.

Реклама

«Некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — процитировала газета неназванного чиновника.

Как писало издание, Украина нуждается в поддержке своих союзников. Однако политические распри в Киеве вызывают трещины в украинском единстве.

Новое контрнаступление украинской армии маловероятно из-за огромных финансовых потерь и стратегических просчетов. Конфликт переходит на новую фазу, где возможны мирные переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, начал готовить почву для побега.