11 декабря 2023, 08:59
Прорыва не будет. Западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного
FT: Запад после откровения Залужного узнавал, стали ли переговоры приоритетом
Откровенность главкома ВСУ Валерия Залужного по поводу ситуации в зоне спецоперации стала потрясением для многих. Западные власти даже начали звонить в Киев, чтобы уточнить, являются ли теперь переговоры приоритетом. Об этом написала газета Financial Times.
Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте.
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«Некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — процитировала газета неназванного чиновника.
Как писало издание, Украина нуждается в поддержке своих союзников. Однако политические распри в Киеве вызывают трещины в украинском единстве.
Новое контрнаступление украинской армии маловероятно из-за огромных финансовых потерь и стратегических просчетов. Конфликт переходит на новую фазу, где возможны мирные переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, начал готовить почву для побега.
Владимир Зеленский
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Россия
Киев
Переговоры
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