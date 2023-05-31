Мир 31 мая 2023, 01:24 Прорвавшаяся из Польши в Белоруссию россиянка захотела вернуться в Чечню «Брест»: прорвавшаяся через границу Польша-Белоруссия россиянка хочет вернуться в Чечню РИА «Новости»

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Утром 30 мая российская семья протаранила шлагбаум на границе, чтобы прорваться из Польши в Белоруссию. Главу семейства задержали, женщине с тремя детьми удалось попасть на территорию соседнего государства. В интервью белорусскому телеканалу «Брест» она заявила, что будет пытаться вернуться на родину в Чечню и перевезти туда детей.

Женщина рассказала, что уехала из Чечни в 2014 году к мужу, который работал в Европе. Супруги уже обустроили быт в Швеции, работали, но однажды их задержали, а детей передали под опеку чужим людям. Лишь долгие судебные разбирательства помогли вернуть их.

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Дело против них в Швеции закрыли, но семья не хочет возвращаться туда после пережитого. Последний год они жили в Польше, но мечтали вернуться на родину — в Чечню. Однако выехать из страны они не могли — их «не выпускали без объяснения причин».

Отмечается, что у нее и мужа — паспорта российские, также паспорт РФ есть у одного из детей. У двух других — гражданство Швеции. Однако после «побега», который женщина совершила сразу после того, как у них забрали документы на границе, им придется восстанавливать их.