Пророссийского оппозиционера задержали в Литве

Литовский оппозиционный политик Вячеслав Титов написал в Facebook о задержании Грейчуса. По его мнению, это была попытка «подавить инакомыслие» в стране.

«Сегодняшний творящийся беспредел в нашей Литве расцениваю как попытку подавить инакомыслие, уничтожить ценности, которыми мы дорожим, а также сорвать празднование в Литве памятных дат и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне», — заявил Титов.

Политик напомнил, что задержанный общественник организовывал в Литве шествие «Бессмертного полка» и другие памятные мероприятия, посвященные освобождению узников Освенцима, снятию блокады Ленинграда, началу войны 22 июня и другие.

Прокуратура Клайпеды сообщила 3 марта об обысках и изъятиях документов в нескольких городах Литвы в рамках расследования о шпионаже.