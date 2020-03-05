    05 марта 2020, 02:51

    Пророссийского оппозиционера задержали в Литве

    Ирина Нагайникова

    В Клайпеде задержали Алексея Грейчуса, общественного деятеля русскоязычной общины Литвы, директора международной организации «Ювенис», занимающегося сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Об этом сообщил «Царьград».

    Литовский оппозиционный политик Вячеслав Титов написал в Facebook о задержании Грейчуса. По его мнению, это была попытка «подавить инакомыслие» в стране.

    «Сегодняшний творящийся беспредел в нашей Литве расцениваю как попытку подавить инакомыслие, уничтожить ценности, которыми мы дорожим, а также сорвать празднование в Литве памятных дат и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне», — заявил Титов.

    Политик напомнил, что задержанный общественник организовывал в Литве шествие «Бессмертного полка» и другие памятные мероприятия, посвященные освобождению узников Освенцима, снятию блокады Ленинграда, началу войны 22 июня и другие.

    Прокуратура Клайпеды сообщила 3 марта об обысках и изъятиях документов в нескольких городах Литвы в рамках расследования о шпионаже.