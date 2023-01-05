Мир 05 января 2023, 00:12 Пророссийских депутатов отказались лишать мандатов в Верховной Раде Почти 70 депутатов отказались лишать мандатов «пророссийских» коллег в Верховной раде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Около 70 парламентариев Украины не стали подписывать обращение к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей пророссийских партий. Об этом сообщило украинское общественное движение «Честно».

В Верховную раду внесли законопроект о лишении мандатов депутатов 15 партий, которые ранее запретил суд. Почти 70 нардепов отказались ставить свои подписи под обращением. Сбор подписей инициировал народный депутат от фракции «Слуга народа» Олег Дунди.

Реклама

Партия «Батькивщина» практически всем составом отказалась подписывать инициативу. В итоге, документ смог набрать только 98 подписей из 150 необходимых, написал сайт News.ru.

Реклама

Деятельность 12 пророссийских партий запретили на Украине в октябре 2022 года. Решение о запрете приняли на основании указа президента Владимира Зеленского. В их числе оказались «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Наши», «Союз левых сил», «Оппозиционный блок», «Держава», «Блок Владимира Сальдо» и Социалистическая партия Украины. По сути, Зеленский уничтожил всю украинскую оппозицию и теперь принимает выгодные для него законы.