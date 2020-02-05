Пророссийски настроенных белорусов стало гораздо меньше. Такого не было никогда

Процент сторонников союза с Россией за минувший год снизился с 60-ти до 40%. Это первый случай за всю историю наблюдений и опросов.

В белорусском обществе сменились ориентиры — теперь а союз с Россией выступают лишь 40,4% белорусов. Буквально за год до этого пророссийски настроенных граждан в республике было на 20% больше. Об этом сообщил телеканал Белсат ТV со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.

Подавляющее большинство респондентов — 74,6% — убеждены, что Белоруссия и Россия должны быть полностью независимыми государствами, но дружить, взаимодействовать с открытыми границами безо всяких виз и таможни. 6,6% опрошенных поддерживают идею, что у Минска должны быть такие же отношения с Москвой, как и с другими странами.

«Причина тектонического обвала носит медийный характер. Дело в том, что изменилась тональность вещания белорусских медиа относительно самой России, а также отношений Белоруссии и России. Тональность приобрела более негативный характер», — заявил глава Мастерской Андрей Вардомацкий. Исследование провели в декабре 2019 года. В нем приняли участие более 1,5 тысячи человек из разных концов Белоруссии. из разных регионов Белоруссии.