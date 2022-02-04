Пророк Яцковский: 2022 год будет хуже предыдущего

Пророк Кшиштоф Яцковский считает, что в 2022 году в мире произойдут глобальные изменения не в лучшую сторону. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

По его словам, этот год может быть еще хуже предыдущих. Кроме того, напряженная ситуация во внешней политике будет только усугубляться.

Также Яцковский считает, что обесценится европейская валюта. Он уверен, что в Европе начнут происходить события, которых раньше никогда не было. Кроме того, мир разделится на два лагеря.