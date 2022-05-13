Пророчество маршала Жукова о Польше начало сбываться

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал идею русского мира «раковой опухолью», которая грозит всей Европе. Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец напомнил политику об уничтоженных памятниках советским воинам, которые погибли, освобождая его страну. Об этом он заявил в беседе с изданием «ПолитРоссия».

Баранец заявил, что реагировать на подобные выпады со стороны политиков западных стран необходимо очень жестко. По его словам, руководству России стоило выкинуть всех польских дипломатов после заявления их премьер-министра.

«Тысячи братских могил, стел, памятников советским воинам-освободителям были уничтожены за последние три десятка лет. Как тут не вспомнить великие слова маршала Жукова, которые он сказал Рокоссовскому: „Константин, мы освободили эту страну, но она нам теперь этого не простит“. И это предсказание Жукова полностью сбывается», — подчеркнул военный обозреватель.

Он подчеркнул, что своим поведением Запад может довести до настоящей ядерной войны с Россией.