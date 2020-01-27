«Пророческую» запись о гибели Брайанта нашли в Twitter

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Под сообщением разгорелась горячая дискуссия — фейковая запись или нет. Один из знатоков обратил внимание, что пост сделан при помощи приложения Carbon 2.5. Программа позволяет отправлять записи в Тwittеr в прошлое и будущее, произвольно меняя дату публикации.

«Carbon v2.5 позволяет изменить дату и время на вашем устройстве. Например, вы можете установить текущее время на прошедшую или даже будущую дату, и когда вы отправляете что-либо, ваше устройство покажет ту дату, которую вы задали. Задайтесь вопросом: почему никто не прокомментировал этот твит еще в 2012 году?» — написал @ba3danya_queen.

Автор скандальной публикации между тем никак не прокомментировал разоблачение. Да и другие подписчики @dotNoso предпочли верить в прозорливость и дар предсказателя своего интернет-знакомого, а не в здравый смысл.

«Этот случай — хороший пример того, что слова обладают силой. Совпадение это или нет, но, когда желаешь кому-то смерти, это зло. А зло всегда найдет, как себя проявить», — написал один из комментаторов.

К слову, в тот же день, когда якобы появился пророческий твит, американское издание USA Today опубликовало новость, связанную с Брайантом. Сайт издания сообщил, что Коби Брайант доставил баскетболиста Стива Блейка к врачу на собственном вертолете.

Крушение вертолета легенды NBA произошло 26 января. Брайант разбился, когда вместе с дочерью летел на тренировку девочки. Всего погибли девять человек, бывшие на борту. Одной из возможных причин крушения называют густой туман.