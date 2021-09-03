Пропущенную через шредер картину Бэнкси снова выставили на аукцион

Наполовину разрезанная на тонкие отрезки встроенным в раму шредером картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» спустя три года снова попала на аукцион Sotheby’s. Работа получила новое название «Любовь в мусорном баке». Ожидается, что сумма, за которую лот уйдет с молотка, составит от четырех до шести миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщило издание Evening Standard.

Первоначально целую картину «Девочка с воздушным шаром» выставили на аукцион в октябре 2018 года. После того как ведущий уже закрывал сделку, заработал встроенный в раму шредер, который наполовину разрезал работу.

Бэнкси, который никогда не показывал своего лица, на своей странице в Instagram выложил видео, как самостоятельно изготовил раму для картины. Но даже наполовину уничтоженную работу признали предметом искусства, за который победительница аукциона отдала один миллион фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей).

«Бэнкси — это преступник в мире искусства. Только один раз аукцион Sotheby’s стал сценой для его смелого перформанса. Теперь мы ждем продолжения, что на этот раз произойдет с работой „Любовь в мусорном баке“ в стенах, где ее создали», — заявил председатель аукциона Оливер Баркер.

Владелица произведения заявила, что три года назад она совершенно случайно стала частью истории рождения нового шедевра Бэнкси.

«Теперь пришло время отпустить картину», — призналась она. Прежде чем попасть на аукцион, работа отравится на выставки в Азию и США. Аукцион, где ее выставят на продажу, пройдет в Лондоне 14 октября.