Проповедник в США заявил, что Бог не может услышать молитвы людей через маски

Телепроповедник Джим Баккер, некогда очень известный в Америке, резко высказался о людях, которые приходят в церковь в масках. В новом видео на YouTube-канале Momintheworks он уверил, что Господь не может услышать молитвы людей через слой ткани.

Джим Баккер в целом резко выступил против средств индивидуальной защиты в церкви. Он сказал, что невозможно и неправильно пытаться обратиться к Богу, если часть твоего лица и особенно рот скрыты под слоем ткани. Телепроповедник даже выразил мнение, что приходящие в церковь люди в масках лицемерят перед лицом Господа.

Споры об отношении коронавируса и веры в Бога идут в некоторых слоях общества с начала пандемии. Некоторые выражают мнение, что якобы вакцина может лишить душу вечной жизни. Это далеко не единственное странное предположение от прихожан. В РПЦ не единожды говорили, что вера никогда не шла вразрез с медициной и наукой. Это абсолютно разные области, которые не противоборствуют между собой. Служители церкви призывали не руководствоваться предрассудками, в том числе и о прививках.