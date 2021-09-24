Проповедник анонсировал сбор денег на личный самолет ради защиты от дьявола

Американский проповедник Кеннет Коупленд объявил о сборе средств на личный самолет. Он пояснил, что воздушное судно ему нужно для того, чтобы защититься от «дьявола» в период вакцинации от коронавируса. Об этом рассказало издание Right Wing Watch.

Не раз попадавший в скандалы Коупленд назвал прививки печатью Антихриста. Он пояснил, что из-за пандемии на пассажирские самолеты сейчас пускают только вакцинированных. Чтобы избежать метки дьявола, он посоветовал религиозным деятелям не летать.

«Что ж, это для меня метка дьявола», — сказал он.

В мероприятии по сбору средств принял участие и телепроповедник Джесси Дюплантис. Ранее он утверждал, что Иисус Христос пожелал бы летать на собственном самолете. По его словам, зрители, которые жертвуют свои деньги на частный лайнер, приближают Второе пришествие Христа.

По некоторым источникам, религиозная организация Коупленда имеет множество частных самолетов. Только в 2008 году у нее насчитали пять лайнеров, один из которых стоил 17,5 миллиона долларов. Позже проповедник просил у свои прихожан пожертвовать 19,5 миллиона долларов на строительство ангара и ремонт взлетно-посадочной полосы.