Эксклюзив 11 декабря 2023, 15:30 Проповеди Зеленского не сработали Обозреватель «360» Ракитский: Милей не втянет Аргентину в украинский конфликт Телеканал «360»

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Проповеди президента Украины Владимира Зеленского не сработали. Он отправился на инаугурацию коллеги из Аргентины Хавьера Милея. Однако украинский лидер вряд ли получит поддержку от него в конфликте с Россией. Для чего в итоге Зеленский отправился на другой континент, порассуждал обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

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Владимир Зеленский, преследуя весьма логичные пиар-цели, отправился в Аргентину на инаугурацию русофоба Хавьера Милея. Визит предсказуемый, хозяину офиса на Банковой улице Киева был жизненно необходим выход в свет, особенно на фоне истории с израильским гостеприимством и его несостоявшимся выступлением в американском сенате.

Нужно ли это было Милею? Тоже нельзя исключить, ведь его «соратники», которым, кажется, нет дела до нового президента Аргентины, кинули его в такой ответственный день. Байден не приехал, как не посетил праздник и премьер Израиля Нетаньяху.

Со стороны выглядит так, будто две брошенки решили-таки встретиться вдвоем, чтобы показать своим старшим товарищам — мол, смотрите, мы вместе.

Говорили они о поддержке и сотрудничестве, однако, как пишет аргентинская пресса, в частности, обозреватель Даниель Керсфельд, мечты Киева о помощи развеяли, и «проповеди Зеленского не сработали». Да, Милей не любит Москву, но его страна не будет ввязываться в конфликт — ни в российско-украинский, ни в какой другой.

Получается, что лидер Незалежной потратил на дорогу 13 часов — и все впустую. Хотя прок есть какой-никакой: из Буэнос-Айреса ближе лететь до Вашингтона, куда Зеленского вызвал Байден.

К чему приведет эта встреча, остается пока гадать. Варианта два: либо Джозеф объяснит своей марионетке, что пора сворачиваться, либо у Белого дома все-таки получилось договориться с сенатом. Подождем.