Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли

Исчезнувшую несколько дней назад подлодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах около острова Бали. Об этом со ссылкой на начальника индонезийских ВМС сообщило агентство «Синьхуа».

Экипаж подводной лодки KRI Nanggala-402 перестал выходить на связь в среду, 21 апреля. На борту субмарины находилось 53 моряка. Она исчезла после того, как отправилась на торпедные учения к северу от острова Бали. Экипаж так и не доложил о результатах маневров.

Представителя индонезийской армии Юдо Маргоно в четверг сообщил, что кислорода для 53 членов экипажа на пропавшей подлодке хватит только на два дня.

В районе, где пропала подлодка, была начата поисково-спасательная операция. С помощью локатора в четверг под водой обнаружили двигающийся объект.

Предполагалось, что судно может находиться на глубине около 700 метров. В Минобороны Индонезии сообщали, что в районе исчезновения субмарины у берегов Бали обнаружили нефтяное пятно.