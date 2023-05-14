14 мая 2023, 20:46
Пропавшую на Филиппинах россиянку нашли живой
Правозащитник Мельников: пропавшая на Филиппинах россиянка Чумак нашлась живой
Россиянку, которая ранее исчезла на Филиппинах, нашли живой. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«Наша гражданка Юлия Чумак <...> найдена — она жива и здорова», — сказал он.
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Посольство России получило сообщение от россиянки Татьяны Ковалевой о пропаже на Филиппинах ее дочери Юлия Чумак 2000 года рождения. Женщина рассказала, что девушка прилетела в Манилу 6 мая, чтобы работать в одной из местных компаний. Потом она перестала выходить на связь с родственниками.
Диппредставители рекомендовали россиянке подать заявление в органы внутренних дел России для объявления дочери в розыск по линии Интерпола. Они пообещали, что будут держать ситуацию на контроле.
Некоторые друзья Юлии предположили, что она могла выдумать историю с работой и вообще не прилетала на Филиппины. Известно, что Чумак должна была прибыть в Манилу транзитом через Стамбул.
Поисками россиянки занимались более 100 волонтеров, они обратились в авиакомпанию Gulf Air, однако имени девушки в базе данных не нашлось, сообщал Telegram-канал Mash.
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