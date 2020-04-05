Пропавшую без вести внучку Роберта Кеннеди признали мертвой

Вечером 3 апреля 40-летняя Мейв Кеннеди и ее восьмилетний сын Гидеон пропали во время прогулки на каноэ в Чесапикском заливе в штате Мэриленд. Через некоторое время береговая охрана обнаружила лодку в нескольких километрах от того места, где Мейв и Гидеона видели последний раз.

Спасатели на протяжении 26 часов обследовали 3,6 тысячи квадратных миль. После этого береговая охрана США признала женщину и ребенка погибшими. Поиски прекращены.

Командующего спасательной операцией Мэтью Файн рассказал, что поиски пропавших были сложными, «но еще сложнее было принять решение об их прекращении».

Супруг пропавшей Дэвид Маккин рассказал, что дети случайно закинули мяч в воду во время игры у побережья рядом с домом. После этого Мейв и ее сын Гидеон сели на каноэ, чтобы достать его. На берег они уже не вернулись.

Мейв Кеннеди — внучка американского политика Роберта Кеннеди, дочь его старшей дочери Кэтлин Кеннеди, которая раньше занимала пост губернатора Мэриленда.