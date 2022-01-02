Пропавшую 80 лет назад подлодку нашли на дне Эгейского моря

На дне Эгейского моря греческие водолазы обнаружили пропавшую 80 лет назад итальянскую подводную лодку. Об этом сообщило издание Express.

Субмарина Jantina была построена в 1932 года, принимала участие в гражданской войне в Испании. Летом 1941 года она вышла с греческого острова Лерос. На борту находилось 48 моряков. 5 июля 1941 года субмарина была потоплена торпедой с британской подводной лодки HMS Torbey.

Ученые отмечают, что произошедшее 80 лет назад являетя по-своему уникальным событием, так как прямо боевое столкновение двух субмарин случается редко.

Субмарину обнаружили на глубине 103 метров на юге от острова Миконос. Ее опознали при помощи записей Управления военно-морской истории Италии. Удалось установить, что британская подлодка выпустила по противнику сразу шесть торпед. При этом шестерым морякам удалось спастись.

Ранее греческие археологи обнаружили древнюю статую женщины в тунике. По предварительным оценкам, ее создавали мастера еще во времена Римской империи. Статую обнаружили в древнем городе Эпидавр, который расположен в северо-восточной части Пелопоннеса.