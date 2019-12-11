Пропавшую 20 лет назад картину Климта «Портрет женщины» нашли в стене

Рабочие из итальянского города Пьяченца нашли картину австрийского художника Густава Климта «Портрет женщины», которую с 1997 года считали украденной. Произведение обнаружили в стене галереи современного искусства Риччи Одди в Пьяченце, откуда она и исчезла.

Как сообщили РИА «Новости» в полиции итальянского города, «Портрет женщины» нашли в черном мешке в перегородке между внешними стенами галереи. На это место наткнулись рабочие, которые чистили стены от плюща.

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«Плющ и скрывал эту полость. Возможно, этот мешок оставался на том же месте с 1997 года», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что еще рано говорить о том, действительно ли это подлинник картины. Пока что холст отдали на экспертизу.

«Мы не можем судить об аутентичности, потому что все, что может быть сказано по этому поводу, не сопровождается каким-либо исследованиями», — добавил представитель полиции.

Тем не менее директор галереи уже выразил уверенность в том, что нанесенные на холст сургуч и печати являются настоящими.

«Портрет женщины» Густава Климта находится в списке самых разыскиваемых произведений мира. Картину украли в феврале 1997 года — за месяц до открытия выставки, посвященной знаменитому австрийскому художнику.