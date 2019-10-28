Пропавшую 15-летнюю американку нашли благодаря порносайту

Местные правоохранители провели проверку и обнаружили в Сети около 60 интимных видео с 15-летней пропавшей. На некоторых роликах девушка снимается с темнокожим мужчиной, которого удалось опознать и вычислить место, где он проживает.

Полицейские стали следить за квартирой мужчины. Практически сразу там появилась юная американка. Позже она призналась, что именно в этой квартире были записаны все ролики. Во время обыска в помещении нашли документы из больницы, в которых значилось, что подростку делали аборт.

Сам мужчина отрицает интимную связь с несовершеннолетней. Его поместили под стражу.