Пропавший беспилотник нашли в Латвии. Он улетел в неизвестном направлении еще в начале мая

Пропавший в начале мая в Латвии дрон нашли в лесу. Он зацепился за деревья. Аппарат передали Агентству гражданской авиации (АГА).

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя АГА Айвиса Винцева, обнаружили зацепившийся за крону деревьев беспилотник в лесу в Гаркалнском крае. Пропажу обнаружили 15 мая. На место выехали представители АГА и компании-владельца аппарата UAVFactory.

Чтобы снять дрон с деревьев, на помощь пришли спасатели. По данным с носителей, беспилотник зацепился за крону вечером 2 мая. В его поисках принимал участие военный самолет Ан-2.

Ранее сообщалось, что 2 мая с дроном размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов во время полета потеряли связь. БПЛА улетел в неизвестном направлении. Из-за инцидента закрыли воздушное пространство рижского аэропорта. UAVFactory временно лишилась лицензии на полеты повышенного риска.