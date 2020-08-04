Пропавших моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии. Они написали SOS на песке

Военные Австралии нашли трех моряков на необитаемом острове в Микронезии. Мужчины пропали в конце июля. Попавшие в беду моряки догадались написать на песке SOS. Огромные буквы привлекли внимание летчиков, которые искали пропавших с воздуха.

«Экипаж первого авиационного полка на армейском разведывательном вертолете приземлился на пляже, доставил еду и воду, подтвердил личность мужчин и проверил, что у них нет серьезных травм», — говорится в сообщении министерства обороны Австралии.

Моряков обнаружили 2 августа на крошечном острове Пикелот, в 190 километрах к западу от места, от которого они вышли в океан на семиметровой лодке. Мужчины планировали пройти около 50 километров между двумя аттолами. Сначала они сбились с курса, а потом у них кончилось горючее.

По данным австралийских военных, моряки во время ЧП не пострадали. Их здоровью ничего не угрожает.

В ближайшее время к ним прибудет микронезийский патрульный корабль, который заберет моряков.