Пропавших без вести после крушения вертолета в Китае нашли мертвыми

Число жертв крушения пожарного вертолета на юго-западе Китая выросло до четырех — двух членов экипажа, которых считали пропавшими без вести, нашли мертвыми. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства провинции Юньнань.

По данным местных властей, поисково-спасательная операция продолжалась и ночью. Сотрудники экстренных служб нашли тела погибших в воде.

Накануне пожарный вертолет рухнул в озеро Эрхай на юго-западе КНР — он прилетел, чтобы набрать воды для тушения лесного пожара. На борту воздушного судна находились четыре человека. Спасатели сразу нашли двух погибших от травм при ударе об воду. Два человека пропали без вести. Со вчерашнего дня на месте ЧП работают несколько сотен человек и более 10 судов.

Информации о причинах авиакатастрофы нет. В Сети разошлось видео с моментом крушения. Перед падением в воду вертолет начал крутиться вокруг оси и загорелся.