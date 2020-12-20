Пропавших 70 дней назад армянских солдат нашли живыми в районе Карабаха

«Усилиями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах (самоназвания Карабаха — прим. ред.), российского контингента, выполняющего в Арцахе миротворческую миссию, и Международного комитета Красного Креста шесть военнослужащих срочной службы, более 70 дней героически боровшихся в неизвестности, возвратились на Родину, подарив всем нам радость в эти тяжелые дни», — написал он.

Арутюнян поблагодарил Владимира Путина за продолжение интенсивных поисков пропавших без вести со стороны русских миротворцев. Также он выразил особую признательность командующему российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.

В конце сентября в Нагорном Карабахе вновь начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, сообщала «Газета.ru». Трехстороннее соглашение между конфликтующими странами и Россией о прекращении огня и обмене пленными и телами погибших было подписано 10 ноября. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении.