Пропавшего в 2017 году подростка из Германии нашли в чулане у педофила

Полиция Германии проводила обыск в доме предполагаемого педофила и нашла в чулане подростка. Оказалось, что юноша исчез более двух лет назад и считался пропавшим без вести.

Как пишет газета The Sun, правоохранители обыскивали один из домов в городе Рекклингхаузене, где жил Ларс Х. Мужчину подозревали в педофилии и распространении детской порнографии. Во время осмотра комнат сотрудники полиции увидели 15-летнего подростка.

Марвин К. пропал еще 11 июня 2017 года и все это время значился в списке пропавших без вести. Два года назад он пошел на встречу с друзьями, но домой так и не вернулся. Днем он отправил сообщение в WhatsApp, а после смартфон не отвечал.

Подростка нашли в чулане в той же одежде, которую от надел перед выходом из дома. Как рассказал сам Мартин, за прошедшее время он вообще не выходил на улицу.

«Он сказал: „Мама, отвези меня домой. Я был заперт 2,5 года и не мог дышать свежим воздухом“. Мы оба плакали. Он взял меня за руку и не отпускал», — рассказала мать Марвина.

На теле юноши не нашли никаких следов насилия, но соседи утверждают, что слышали крики, доносившиеся из дома. Сейчас Марвина вернули родным, а полиция занимается расследованием уголовного дела.