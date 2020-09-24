Пропавшего мальчика-аутиста нашли мертвым в Австралии
В Мельбурне (Австралия) во время карантина, введенного властями из-за распространения коронавируса, пропал 14-летний мальчик-аутист. Его нашли мертвым спустя чуть больше суток, передает портал Vse42.ru.
«Дни.ру» рассказали, что ребенок скончался от голода. Местные жители обвинили в смерти мальчика правоохранителей, которые из-за коронавирусных ограничений отказались от помощи волонтеров. По их мнению, ребенка можно было спасти, если полиция позволила бы добровольцам помочь им.