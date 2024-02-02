Мир 02 февраля 2024, 18:54 Пропавшая девять лет назад россиянка нашлась среди боевиков ИГ Mash: сбежавшая в Сирию в 2015 году уроженка Ленобласти стала боевиком ИГ

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Поиски пропавшей без вести в 2015 году Марии Ершовой из города Кириши Ленинградской области завершились. Девушку нашли в числе боевиков базирующейся в Сирии ячейки «Исламского государства*. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Авторы уточнили, что девушка пропала без вести почти 10 лет назад. В 2015 году она тайно выехала из России и поехала в Сирию, где присоединилась к радикальной группировке.

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Сначала она занималась только бытовыми вопросами, помогая террористами с готовкой, уборкой, стиркой и другими делами, но спустя некоторое время она прошла обучение и стала полноценной боевой единицей группы, владеющей многими видами оружия

В России против нее завели уголовное дело за участие в деятельности международной террористической организации. В случае возвращения домой ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Боевики «Исламского государства»* часто занимались вербовкой девушек, знакомясь с ними через интернет. Одной из них стала вышедшая на свободу по условно-досрочному освобождению бывшая студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова.

Девушку задержали на турецко-сирийской границе в 2015 году при попытку примкнуть к «Исламскому государству»*. За приготовление к участию в террористической организации российский суд приговорил Караулову к 4,5 года лишения свободы. Но она освободилась раньше.

В комментариях журналистам после своего освобождения она рассказала, что со своим вербовщиком познакомилась в социальных сетях и вела с ним долгие беседы.

По словам Карауловой она начала даже испытывать некие чувства к этому человеку, которые назвала «нездоровой привязанностью».

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.