Названы товары, которые могут пропасть из российских магазинов

Эксперты рассказали, каких товаров может больше не быть в России. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным RT, это коснется напитков от PepsiCo — Pepsi, 7Up, Mirinda и другие. Также исчезнет и пиво марки Heineken.

«Прекратили поставки в Россию крупнейшие чешские пивоварни: Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard», — рассказала партнер Strategy Partners Ирина Гольфанд.

Кроме того, прекращены поставки алкогольных напитков брендов Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan, Guinness и Smirnoff.