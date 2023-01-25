Мир 25 января 2023, 04:51 Почти 20 членов экипажа пропали с тонущего у берегов Японии судна — СМИ Kyodo: минимум 18 членов экипажа тонущего судна пропали у берегов Японии Pixabay

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У берегов Японии пропали минимум 18 членов экипажа тонущего китайского грузового судна, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану. Предположительно, они дрейфуют на спасательных шлюпках.

По данным агентства, на борту грузового судна были 22 человека — граждане Китая и Мьянмы. Спасти удалось четырех членов команды, остальные могут находиться в море.

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Грузовое судно с припиской в Гонконге во вторник вечером подало сигнал бедствия из района необитаемых островов Дандзе. Судно начало тонуть, получив крен. Помощь оказал экипаж танкера, который оказался поблизости. К месту происшествия направились патрульные катера береговой охраны Японии.

Японский авианосец, потерпевший крушение 10 января, отбуксировали на верфь в префектуре Хиросима для осмотра. Эсминец доставили на верфь компании Japan Marine United в городе Ономити, судно подняли в док для досмотра. Специалисты должны выяснить причину аварии.