05 января 2024, 03:54
Пропалестинские активисты облили красной краской машину Блинкена
Госсекретаря США Блинкена назвали «военным преступником» из-за сектора Газа
Пропалестинские активисты облили служебный автомобиль государственного секретаря США Энтони Блинкена красной красящей жидкостью. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Активисты собрались возле дома госсекретаря в Маклине. Они выкрикивали протестные лозунги и называли Блинкена «военным преступником», призывали США прекратить геноцид в секторе Газа.
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В завершение акции протестующие разлили краску на подъездную дорожку, когда чиновник уезжал на работу. Часть жидкости попала и на внедорожник Блинкена.
Ранее палестинский Минздрав озвучил данные о количестве погибших в секторе Газа. Число жертв из-за израильских ударов превысило 21 тысячу человек, пострадали более 55 тысяч палестинцев.
Недавно президент США Джо Байден провел «один из сложнейших» телефонных переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, потребовав возобновления перевода в Палестинскую национальную администрацию средств, которые перестали поступать после начала конфликта с радиальной группировкой ХАМАС. В СМИ отметили, что это признак растущего напряжения между президентом США и премьером Израила.
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Конфликт Израиля и Палестины
Палестина
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