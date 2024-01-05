Мир 05 января 2024, 03:54 Пропалестинские активисты облили красной краской машину Блинкена Госсекретаря США Блинкена назвали «военным преступником» из-за сектора Газа РИА «Новости»

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Пропалестинские активисты облили служебный автомобиль государственного секретаря США Энтони Блинкена красной красящей жидкостью. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Активисты собрались возле дома госсекретаря в Маклине. Они выкрикивали протестные лозунги и называли Блинкена «военным преступником», призывали США прекратить геноцид в секторе Газа.

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В завершение акции протестующие разлили краску на подъездную дорожку, когда чиновник уезжал на работу. Часть жидкости попала и на внедорожник Блинкена.

Ранее палестинский Минздрав озвучил данные о количестве погибших в секторе Газа. Число жертв из-за израильских ударов превысило 21 тысячу человек, пострадали более 55 тысяч палестинцев.

Недавно президент США Джо Байден провел «один из сложнейших» телефонных переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, потребовав возобновления перевода в Палестинскую национальную администрацию средств, которые перестали поступать после начала конфликта с радиальной группировкой ХАМАС. В СМИ отметили, что это признак растущего напряжения между президентом США и премьером Израила.