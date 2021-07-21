«Пропала изюминка». Украинцев возмутил перевод «Сватов»

Комедийный сериал «Сваты» вышел на украинском телеканале «1+1» в переводе. Это возмутило зрителей. Они оставили гневные отзывы на сайте телеканала.

Люди посетовали на эту крайность и решили смотреть многосерийный фильм в оригинале на других ресурсах.

«Я ожидала всего, но чтобы „Сваты“ перевели на украинский, ну это уже через край, кто эту чушь будет смотреть? Ну уже совсем потерялись с украинским языком», — написала Светлана Крючкова.

«Пропали изюминка и колорит, видно, что делалось наспех», — отметила Olena.

«Ужас. Все было прекрасно: настоящий голос актеров, эмоции. А тут вот это прям слушать не хочется. Испортили вечер», — разозлилась Лера.

Пользователь Григорий Руденко заявил, что перевод «испоганил сериал», и иронично предложил перевести на украинский язык «Бриллиантовую руку».

Накануне режиссер «Сватов» Андрей Яковлев рассказал на своей странице в Instagram, что съемки седьмого сезона сериала в Грузии подошли к концу. Он опубликовал видеоролик со съемочной площадки. Яковлев выступил перед командой и объявил, что съемки семейной эпопеи завершились. Над фильмом работали на протяжении 13 лет.