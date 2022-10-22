Самолет с немецким миллионером пропал у берегов Коста-Рики | 360°

Мир 22 октября 2022, 13:54 Самолет с немецким миллионером пропал у берегов Коста-Рики Bild: у Коста-Рики потеряли связь с самолетом с немецким миллионером Шаллером на борту flickr

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Связь пропала с частным самолетом у побережья Коста-Рики, на его борту — немецкий миллионер Райнер Шаллер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на немецкую ежедневную газету Bild.

С Шаллером на борту находились его подруга Кристиане Шикорски, двое ее детей и еще один мужчина.

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Легкомоторный самолет вылетел из Мексики в Лимон (провинция Коста-Рики). Связь оборвалась в три часа ночи по Москве.

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«Самолет потерял связь с диспетчерской вышкой во время полета над районом Парисмина в коста-риканском Карибском бассейне», — сказал министр общественной безопасности Мексики Хорхе Торрес местному изданию Observador.

Воздушное судно ищут береговая охрана и службы воздушного наблюдения. Поиск приходилось на некоторое прерывать из-за погодных условий.

Райнер Шаллер — 53-летний основатель известной немецкой сети фитнес-клубов McFit.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет при заходе на посадку врезался в частный дом в Нью-Гэмпшире, США. Находившиеся в строении люди не пострадали, а все пассажиры погибли.