Мир 15 августа 2023, 01:27 Пропаганду нетрадиционных отношений среди детей запретили в Киргизии Президент Киргизии Жапаров запретил пропаганду нетрадиционных отношений среди детей Викимедиа

Читать 360tv в

Запрет на распространение среди детей информации, отрицающей семейные и традиционные ценности, а также пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, ввели в Киргизии. Закон подписал президент республики Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба его администрации.

Принятый документ предусматривает внесение поправок в Кодекс о правонарушениях, а также в законы «О СМИ» и «О мерах по предупреждению вреда здоровья детям».

Реклама

Целью нового закона власти назвали создание безопасной информационной среды для сохранения и укрепления нравственного физического, психологического и социального здоровья несовершеннолетних.

Закон предусматривает введение технических ограничений на просмотр детьми и подростками фильмов и передач, которые могут навредить их развитию. Журналистам запретили распространять подобную информацию, в том числе в интернете.

К такому виду отнесли пропаганду суицидов, рекламу табака, сообщения о привлекательности наркотиков, алкоголя и энергетических напитков, призывы к участию в азартных играх, склонение к проституции, бродяжничеству и попрошайничеству.

Недопустимы оправдания насилия или жестокости как к людям, так и животным, за исключением случаев, предусмотренных действующими законами. Также детям и подросткам нельзя показывать и описывать сцены физического или психического насилия, преступлений, аварий и несчастных случаев.

Под запрет также подпали сцены секса между мужчиной и женщиной, порнография, слова и выражения с нецензурной бранью, а также информация с отрицанием семейных и традиционных ценностей и пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.