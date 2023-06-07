Мир 07 июня 2023, 02:19 «Пропагандистский перформанс». Захарова прокомментировала провокацию с танком Т-72 в Амстердаме Захарова назвала демонстрацию танка Т-72 в Амстердаме пропагандистским перформансом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Установку якобы подбитого Украиной российского танка Т-72 в Амстердаме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «пропагандистским перформансом» со стороны властей Нидерландов. Ее слова привели на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обратили внимание на очередной безобразный пропагандистский перформанс нидерландских властей, потрясающий своим цинизмом и выходящий далеко за рамки понятий о нравственности. Причем на этот раз им удалось удивить не только нас, но и подданных Нидерландов», — сказала Захарова.

Реклама

Инициаторы этой акции, по словам дипломата, рассчитывают привлечь внимание широкой общественности. Их целью является «языком символов» показать поддержку украинскому народу.

Однако, как заметила Захарова, план не сработал. Она отметила, что реакция немалой части голландцев и журналистов оказалась прямо противоположной той, на которую рассчитывали «авторы этой русофобской затеи».

Жители Амстердама забросали цветами якобы подбитый на Украине российский танк Т-72. Такими действиями горожане предупредили попытку устроить провокацию с танком. Они также выступили с требованием к властям страны прекратить отправку тяжелой военной техники на Украину и эскалацию конфликта.