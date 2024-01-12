12 января 2024, 17:13
«Пропагандистская ловушка». Заявление США о прекращении помощи Украине назвали инфошумом
Рогов назвал ловушкой заявление США о прекращении помощи Украине
Заявление США о прекращении помощи Украине — это информационный шум. Об этом РИА «Новости» рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, руководитель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Западные страны откажутся от поддержки ВСУ только в том случае, если поймут, что их финансовые и политические потери превысили приобретения. Таким образом Рогов прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, который заявил о прекращении помощи ВСУ.
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«Это высказывание на сегодня — не более чем слова, информационный шум и пропагандистская ловушка. Поставки оружия на Украину для коллективного Запада — это малая плата за конфликт с Россией», — подчеркнул Рогов.
Он напомнил, что сейчас у украинских боевиков есть снаряды, и они продолжают атаковать мирные города.
Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев также отметил, что заявление США о прекращении помощи Украине не вызывает доверия. Он напомнил, что американцы умеют «наводить туман».
США
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Украина
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