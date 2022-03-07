«Пропаганда очень раздражает». Россиянин рассказал о русофобии в СМИ Японии

Телеканалы в Японии насаждают антироссийскую пропаганду, выдавая в эфир переведенные новости США. И попытки демонизировать Россию в представлении японцев находят отражение в их поведении, рассказал «360» президент «Русского клуба в Токио» Михаил Мозжечков.

Основатель «Русского клуба в Токио» признался, что не любит японское телевидение.

«Мне очень не нравятся японские новости, которые представляют собой кальку с американских. Все, что им присылают, они показывают, не проверяя, просто занимаясь прямым переводом. Поэтому, если я включаю телевизор, что я делаю очень редко, пропаганда очень раздражает», — сказал Мозжечков.

Русофобская риторика в СМИ, по мнению Мозжечкова, сказывается на мнении японцев о России.

«Были мелкие выходки, в каком-то магазине русском сломали какую-то вывеску», — рассказал он.

Случаев насилия Мозжечков не припомнил, но тема России иногда всплывает и в бытовых ссорах.

«Сегодня интересная история была. Там у женщины японский муж, выпив лишнего, начал орать, что она „Путин“, сломал ей дверь в комнату. Такая веселуха бывает, но это редкие исключения», — отметил глава «Русского клуба».

По оценке Мозжечкова, в Японии проживают около восьми тысяч россиян и несколько тысяч украинцев. Недавно уроженцы Незалежной атаковали страницу «Русского клуба» в Facebook, где начали массово постить антироссийские комментарии.

«Украинцы сейчас вот каждый день ходят, речевки свои толкают везде, с флажками стоят. И я прекрасно понимаю, что этих людей лучше не трогать, но они же на нас набросились в Facebook», — сообщил он.

МИД Японии ранее присвоил России третий из четырех возможных уровней опасности, призвав японцев воздержаться от поездок в РФ из-за ситуации вокруг Украины, передавала «Газета.ru». А японцам, находящимся в России, посоветовали покинуть страну коммерческими рейсами, пока их не ограничили, писал RT.