Пропаганда, Крым и СОVID-19. О чем говорил Зеленский на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в среду выступил в ООН. В своей речи он затронул вопросы по Донбассу, Крымскому полуострову и коронавирусу.

Как сообщает РИА «Новости», Зеленский призвал провести реформу Совбеза ООН. Он также рассказал о плане по Донбассу: вывод войск, восстановление контроля Киева над границей и затем над Донбассом. ООН он пригласил больше участвовать в урегулировании конфликта.

Глава Украины предложил создать международную Крымскую платформу, которая необходима «для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова» и выступил с идеей о создании в Киеве международной штаб-квартиры по противодействию пропаганде.

Помимо этого украинский лидер предложил продовольственную помощь пострадавшим от пандемического кризиса.

Днем ранее в Генассамблее выступил российский президент Владимир Путин. Основной темой выступления российского лидера стала пандемия коронавируса и ее последствия в мире.