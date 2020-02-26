Пропаганда американских ценностей: Джабаров об идее США «повысить уровень медиаграмотности» в Молдавии
Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам, поделился с RT своим мнением об идее США выдать грант на реализацию программы, направленной на «повышение уровня медиаграмотности» молдаван.
Политик считает, что конкурс на получение гранта в Кишиневе проводится с одной целью — это пропаганда американских ценностей. Он заявил, что США осознают, что на данный момент СМИ создают настрой у населения и влияют на политические проспекты. Это является элементом давления.
По его словам, «американцы используют СМИ исключительно в целях продвижения своих идей, решают вопросы пропагандистского характера».