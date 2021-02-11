Прообразом леди Димитреску из Resident Evil Village стал персонаж «Семейки Аддамс»

В новой игре серии Resident Evil появятся вампиры. Главной злодейкой станет Леди Димитреску, создатели которой вдохновлялись Мортишей из «Семейки Аддамс» и «кровавой графиней» Елизаветой Батори.

Арт-директор Resident Evil Village Томонори Такано рассказал порталу IGN, что готический хоррор интересовал команду изначально. Самому Такано нравилась и вампирская тематика, и образ «очаровательной вампирши».

«В Village мы используем похожие понятия о „зле“, как и в Resident Evil 7, не связанные с обычными людьми или зомби», — подчеркнул арт-директор.

Он пояснил, что в выпускающей игру корпорации Capcom хотели, чтобы продолжение серии оказалось «за гранью стереотипных зомби». Для этого пришлось анализировать персонажей и различные элементы, уже знакомые по играм серии Resident Evil.

«Я пытался забыть логику, к которой прибегал раньше при работе над дизайном и стал думать о том, как лучше всего создать атмосферу страха», — поделился Такано. Ограничивать себя привычными для поп-культуры вампирскими образами создатели Resident Evil Village не стали.

«Самым первым концепт-артом, который я нарисовал, была сцена из трейлера, где Леди Димитреску нагибается, чтобы пройти в дверь. С того самого момента я понял: эта сцена нужна нам в игре», — рассказал арт-директор новой Resident Evil.

Поклонники восприняли героиню очень тепло, что стало для разработчиков неожиданностью. Такано назвал реакцию фанатов «чудесной».

Что еще ждет игроков в хорроре, арт-директор уточнять не стал. Он обратил внимание, что Димитреску, ее замок и деревня — только часть Resident Evil Village, релиз которой ожидают 7 мая.