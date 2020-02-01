Проникновение в резиденцию Трампа не было терактом — полиция
В ходе трансляции с Twitter-аккаунта городской полиции он рассказал, что переполох устроили две женщины. Они, разумеется, представляли опасность для окружающих и сотрудников правоохранительных органов, но намерения попасть в резиденцию у них не было.
«В машину много раз попали из огнестрельного оружия. Слава богу, никто не ранен. Ни полицейские, ни агенты Секретной службы, ни те, кто находился в машине. Там были две женщины», — сказал он.
Брэдшо сообщил, что за рулем черного внедорожника сидела 30-летняя женщина, которая раньше в поле зрения полиции не попадала. На дороге ее заметили полицейские. Они обратили внимание на странную манеру вождения. Правоохранители попытались ее догнать, но женщине удалось оторваться. Тогда же в ее машину подсела пассажирка. Внедорожник направился в сторону Мар-а-Лаго, где и протаранил два КПП.