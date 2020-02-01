Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшо сообщил, что проникновение в резиденцию Дональда Трампа не было терактом. Ворота двух контрольно-пропускных пунктов на дороге к дому президента США в Мар-а-Лаго (штат Флорида) протаранили безответственные нарушители.

В ходе трансляции с Twitter-аккаунта городской полиции он рассказал, что переполох устроили две женщины. Они, разумеется, представляли опасность для окружающих и сотрудников правоохранительных органов, но намерения попасть в резиденцию у них не было.

«В машину много раз попали из огнестрельного оружия. Слава богу, никто не ранен. Ни полицейские, ни агенты Секретной службы, ни те, кто находился в машине. Там были две женщины», — сказал он.

Брэдшо сообщил, что за рулем черного внедорожника сидела 30-летняя женщина, которая раньше в поле зрения полиции не попадала. На дороге ее заметили полицейские. Они обратили внимание на странную манеру вождения. Правоохранители попытались ее догнать, но женщине удалось оторваться. Тогда же в ее машину подсела пассажирка. Внедорожник направился в сторону Мар-а-Лаго, где и протаранил два КПП.