Мир 04 января 2024, 00:27 Промзона попала под обстрел в Харьковской области Харьковские власти сообщили о повреждении промзоны после серии взрывов РИА «Новости»

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Пять взрывов прогремели в Харьковской области на Украине, повреждения получила промышленная зона. Об этом заявил начальник Липецкой сельской военной администрации региона Алексей Слабченко, сообщил телеканал «Общественное».

«Под ударом оказалась одна из ныне не работающих промышленных зон», — уточнил он.

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По его словам, взрывы раздались в пограничной Липецкой общине.

Серия мощных взрывов прогремела в Харьковской области Украины 3 января. После этого сирены заработали в Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Согласно данным Минобороны, российские военные ударили по пунктам размещения иностранных наемников Вооруженных сил Украины и националистического формирования «Харьковщина». Также обстрел велся по ангару с авиационными боеприпасами.