Мир 03 апреля 2024, 14:07 Промышленный потенциал Европы призвали использовать для решения проблем НАТО Politico: МИД Германии, Польши и Франции призвали решить насущные проблемы НАТО РИА «Новости»

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События последних лет вскрыли недостатки НАТО. Странам Европы следовало задействовать свою промышленность в укреплении обороны альянса и решении насущных проблем. Совместное заявление министров иностранных дел Германии Анналены Бербок, Польши Радослава Сикорского и Франции Стефана Сежурне опубликовало издание Politico.

Политики пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но одновременно инвестировать в собственные силы в Европе. Они призвали союзников принять долю коллективного бремени НАТО и продемонстрировать большую ответственность за оборону.

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«Трансатлантические связи остаются основой нашей безопасности, и мы, европейцы, должны устранить некоторые из наиболее насущных недостатков, которые стали до боли очевидными в последние месяцы и годы», — сказали министры.

МИД Германии, Польши и Франции сочли недостаточными военный потенциал и производственные мощности, заявили о несовершенстве логистики и проблемах стандартизации. Политики признали, что США взяли на себя наибольшую часть забот, и призвали страны Европы разделить ответственность.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп критиковал союзников по НАТО за недостаточный вклад в общую обороноспособность. Экс-помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон допустил выход страны из объединения.