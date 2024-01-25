Мир 25 января 2024, 04:41 Промышленный объект в Одессе получил повреждения Глава ОВА Кипер: взрывы в Одессе повредили промышленный объект РИА «Новости»

Читать 360tv в

В результате взрыва в Одессе повреждения получил промышленный объект. Об этом в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Несмотря на результативную и плодотворную работу ПВО… есть попадание в промышленный объект», — написал Кипер.

Реклама

Ранее СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Местные паблики предупреждали о беспилотниках, которые двигались со стороны Черного моря к Одессе. В регионе гудела сирена воздушной тревоги.

Российские военные ударили 20 января несколькими советскими ракетами П-35Б по объектам противовоздушной обороны ВСУ в Одессе. Ракеты доказали свою эффективность и поразили цели.