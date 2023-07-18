Мир 18 июля 2023, 08:48 Промышленный объект в Николаеве получил повреждения после взрывов Оперативное командование «Юг» ВСУ заявило о повреждении промобъекта в Николаеве РИА «Новости»

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После взрывов, прозвучавших минувшей ночью в Николаеве, оказался поврежден промышленный объект. Такие данные распространило оперативное командование «Юг» ВСУ, сообщил ТАСС.

Никаких подробностей там не привели, отметив только, что на объекте произошло возгорание.

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Также в командовании сообщили, что повреждения получили объекты портовой инфраструктуры в Одессе.

В ночь на 18 июля о взрывах сообщали в Николаеве, Одессе и Харькове. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, после этого на одном из объектов вспыхнул пожар. Он назвал возгорание «достаточно серьезным», но другой информации не привел.

По данным Telegram-канала Mash, пожар в Николаеве вспыхнул на нефтебазе.

О взрывах в Харькове сообщал украинский телеканал «Дом». Местные власти произошедшее не комментировали.