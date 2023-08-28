Мир 28 августа 2023, 08:33 Промышленный объект получил повреждения в Полтавской области Украины Глава администрации сообщил о повреждении промобъекта в Полтавской области РИА «Новости»

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В Полтавской области Украины заявили о повреждении промышленного объекта. Данные опубликовал в своем Telegram-канале глава областной администрации Дмитрий Лунин.

О повреждении объекта чиновник проинформировал около 07:30. О каком именно объекте идет речь, Лунин не уточнил. Характер разрушений и их объем также пока неизвестны.

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Минувшей ночью в Полтавской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой и ряде других областей Украины объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе Кривой Рог.

В субботу, 27 августа, Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием большой дальности по аэродрому в районе села Пинчуки в Киевской области. Назначенная цель была достигнута, подчеркнул официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.