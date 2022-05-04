Промышленный эксперт Хазанов рассказал, зачем Сербии закупать газ у Греции

Заявление президента Сербии Александра Вучича о готовности закупать газ у Греции говорит о стремлении страны сохранить дружбу и с Россией, и с ЕС. Об этом для сайта телеканала «Звезда» рассказал промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Сербы получают природный газ из России. В это же время, стараясь угодить ЕС, Сербия хочет покупать СПГ в Греции. Несмотря на то, что терминал построят точно не завтра, известно, что такой газ будет дороже трубопроводного. Совершенно очевидно, что мощности этого терминала не хватит ни для удовлетворения потребностей Греции, ни для Сербии. Страна пытается снизить зависимость от поставок российского газа. С моей точки зрения, подход не очень умный», — считает Хазанов.

О том, что Сербия готова в будущем закупать СПГ у Греции, Вучич рассказал в ходе церемонии запуска строительства греческой станции с СПГ. Он добавил, что вводя санкции против России, Сербия будет действовать исходя из своих национальных интересов.