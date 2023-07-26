Мир 26 июля 2023, 02:36 Промышленные объекты повредились при обстреле в Харьковской области УНИАН: в Харьковской области повреждения получили промышленные объекты, начался пожар Freepik

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Промышленные объекты получили повреждения в Харьковской области. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на данные местных властей.

«Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар», — заявил мэр города Николай Бакшеев.

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Ночью 26 июня украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Харьковской области на востоке страны.

Утром 25 июля украинские СМИ заявили о звуке взрывов в Житомирской области. Этому свидетельствовали сообщения очевидцев в социальных сетях. Также журналисты предупредили о возможном использовании баллистического вооружения в Днепропетровской и Харьковской областях.

Ночью 25 июля жители Киева проснулись от сигнала воздушной тревоги. Сирены были слышны в столице Украины, Черкасской, Кировоградской и других областях страны. Тревогу в Киеве объявили в 01:57, а отменили к пяти часам утра.