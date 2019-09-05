Промышленную взрывчатку нашли после взрыва в шахте Донецка
Детонация промышленной взрывчатки могла стать причиной ЧП в Донецке. На территории шахты имени Скочинского прогремел взрыв, из-за чего погиб один рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Взрыв прогремел в шахте ДонецкаПодробнее
«Найдена и передана следственной группе упаковка — 300 граммов — промышленного взрывчатого вещества», — сказано в сообщении.
Отмечается, что взрыв разрушил здание лаборатории, где раньше проводили испытания взрывчатых веществ. Кроме того, во время хлопка были повреждены две машины, стоящие неподалеку.
Взрыв на шахте в Донбассе прогремел 4 сентября 2019 года. В тот день на территории погиб один человек 1964 года рождения. После случившегося на место ЧП отправили пиротехников и реанимационную группу МЧС.
На данный момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.