Промышленность Китая упала до показателей 30-летней давности

Коронавирус бьет по всем сферам в Китае. Промышленное производство в стране рухнуло на 13,5% по сравнению с январем-февралем 2019-го. Этот показатель стал самым низким за прошедшие 30 лет.

За первые два месяца 2020 года объемы промышленности в Китае резко сократились на 13,5%, пишет Reuters. Такой обвал произошел из-за распространения коронавируса, который сильно подорвал экономику страны. В декабре прошлого года об инфекции еще никто не знал, поэтому тогда объемы производства выросли на 6,9%. Теперь же показатель упал на уровень января 1990 года.

Появление заболевании сказалось не только на промышленности, но и на розничной торговле. С начала 2020 года розничные продажи упали на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Сейчас объем розничных продаж составляет 5,2 триллиона юаней (более 744 миллиардов долларов).

COVID-19 начал распространяться два с половиной месяца назад. Очаг инфекции находится в китайском Ухане. Заболевшие уже есть во многих странах мира. Всего заразившихся коронавирусом насчитывается более 169 тысяч человек. Врачам не удалось спасти более 6,5 тысячи пациентов.